JxCAT domina a Matadepera i ERC a Viladecavalls

11.11.2019 | 00:16

Pràcticament un de cada quatre vots a Matadepera han estat per a Junts per Catalunya, que ha obtingut un 38,36% dels vots. Aquesta formació ha aconseguit 2.156 vots, un centenar més que fa sis mesos tot i que la participació en aquesta població ha baixat en quatre punts respecte als comicis del mes d'abril. ERC s'ha situat com a segona força amb 1.398 vots i un 24,87% de sufragis. La tercera posició, per al PP, amb un important creixement fins als 468 vots. La CUP ha acabat en quart lloc amb 424 sufragis. Vox ha superat a Matadepera a Ciutadans amb 264 vots per 174 de la formació taronja.

Esquerra Republicana de Catalunya ha guanyat les eleccions a Viladecavalls amb el 24,17 per cent dels vots. En segona posició s'ha situat En Comú Podem amb el 16,95% mentre que el PSC ha estat tercer amb el 15,86 per cent dels vots. Junts per Catalunya ha obtingut l'11,46% i Vox reforça notablement la seva posició a la localitat amb el 7,80%, doblant pràcticament el suport. Ciutadans, seguint la tònica del partit a Catalunya i Espanya ha baixat quasi el cinquanta per cent, situant-se en el 6,71 per cent dels vot. El PP n'ha obtingut el 6,41 i la CUP el 6,28.