ERC guanyaria les eleccions a Catalunya amb 13 o 14 escons

10.11.2019 | 20:49

ERC guanyaria les eleccions generals a Catalunya, amb una forquilla d'entre 13 i 14 escons, mentre que el PSC seria segon, amb 12 o 13 diputats, i JxCat ocuparia el tercer lloc, amb 6- 7 diputats, segons el sondeig ofert aquesta nit per TV3 i Catalunya Ràdio.

En Comú Podem ocuparia el quart lloc, amb una forquilla d'entre 5 i 7 diputats, la CUP entraria al Congrés amb entre 3 i 4 diputats, i Cs, PPC i Vox n'obtindrien 2 cadascun.

Elaborat per l'empresa GAD-3 per a RTVE i les televisions autonòmiques de la FORTA, aquest sondeig s'ha fet a partir d'una enquesta telefònica realitzada al llarg de la campanya electoral a gairebé 15.000 electors de tot Espanya, 1.800 d'ells a Catalunya.

En les anteriors generals, les d'abril de 2019, ERC va obtenir 15 diputats a Catalunya, per 12 del PSC, 7 d'En Comú Podem, el mateix nombre de JxCat, 5 de Ciutadans, 1 del PPC i un altre de Vox.