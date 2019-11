ERC guanyaria les eleccions a Catalunya i obtindria 13 escons

10.11.2019 | 21:55

ERC guanyaria les eleccions generals a Catalunya, amb 13, amb el 55 per cent dels vots escrutats. El PSC seria segon, amb 12 diputats, i JxCat ocuparia el tercer lloc, amb el 13,82 per cent i 8 diputats. En Comú Podem ocuparia el quart lloc, amb 13,94 per cent dels vots escrutats fins al moment, que li donen 7 diputats a Catalunya. El PP seria cinquè i amb un 7,16 per cent dels vots i guanyaria un disputat respecte de les eleccions d'abril. Vox augmenta els resultats a Catalunya fins a situar-se amb el 6,39 per cent dels vots, que li donarien dos diputats. La Cup entraria al congrés per primera vegada amb el 6,28 dels vots i dos diputats i Ciutadans, cauria fins al 5,56 per cent dels vots i dos diputats (a l'abril en van aconseguir cinc).