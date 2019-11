Els ciutadans lamenten la repetició d'eleccions

Mercé Boladeras

10.11.2019 | 16:04

La normalitat ha estat la tònica dominant aquest matí de diumenge en el qual se celebren unes noves eleccions generals per renovar el Govern de l'Estat. Els col·legis electorals han obert portes a les 9 h del matí i han acollit els primers votants. Al col·legi Lanaspa, on ha estat aquest diari a primera hora, s'ha omplert de seguida de ciutadans que volien dipositar el seu vot. Albert, de 22 anys, estudiant de Biologia, ha lamentat "la repetició d'eleccions per la incapacitat d'arribar a un acord per formar govern" i ha afegit que "poder no ha estat un encert perquè el PSOE ho tindrà més complicat ara que el passat més d'abril".

En el mateix sentit s'ha manifestat en Jordi, de 61 anys i professional de les arts escèniques. "No hauríem de tornar a votar, ja ho vàrem fer el 28 d'abril, però la manca de pactes ha provocat uns nous comicis. Siguin benvinguts si, al final, serveixen perquè els de Madrid canviïn el xip i s'adonin que la situació política a Catalunya és un altre i que hi ha coses que s'han de modificar".

Per la Montse, de 52 anys i tècnica de formació, les eleccions d'avui són una altra oportunitat per la ciutadania però també un exemple que els polítics i els partits no són prou responsables. "Una altra vegada no calia perquè no crec que canviïn gaire les coses però hem de confiar, perquè ningú ens va dir que fóra fàcil aconseguir la independència. El que em sap més greu és el cost econòmic que representa tot plegat".

En la jornada electoral d'avui hi ha més de 155 mil persones convocades a les urnes i podran votar en 46 col·legis habilitats en edificis públics, la majoria centres educatius de primària. A cada un d'ells un ampli dispositiu de ciutadans que treballaran fins al final del dia i que per alguns d'ells serà la seva primera experiència. Aquest és el cas de la Neus, de 35 anys i cal·ligràfica de professió. "Aquesta feina -ha dit- estaria bé que la fes gent que està a l'atur". Amb més esportivitat s'ho havien pres la Raquel (43 anys, administrativa), la Mònica (38 i publicista) i la Maria Lluïsa (39 i estilista). "Ens ho hem plantejat com una cosa diferent i fins i tot divertida. És una nova experiència a la vida, han comentat. Les tres han coincidit també en dir que sentien perdre un dia de festa amb la família.