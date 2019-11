10.11.2019 | 21:10

El barri de l'Antic Poble de Sant Pere ha estat el que més participació ha registrat a Terrassa amb un 80,31 per cent. El barri Centre, amb un 77,92 per cent, ha estat el segon més participatiu. Vallparadís ha estat el tercer, amb un 75,84 per cent i el seguien Ca n'Aurell amb un 75,13 i el barri de Sant Pere amb un 74,88 per cent. El que menys participació ha registrat ha estat el barri de Vilardell amb un 48,57 per cent.