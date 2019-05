Ballart acaricia el triunfo

MUNICIPALES Y EUROPEAS

26.05.2019 | 23:24

La sorpresa inicial por los resultados de las elecciones municipales en Terrassa se han confirmado plenamente. Con un 99 por ciento de los votos escrutados, el ex alcalde Jordi Ballart, de Tot per Terrassa, ganaría con claridad las elecciones, con un total de diez concejales. El actual alcalde, Alfredo Vega, ocuparía el segundo puesto con siete concejales. ERC mantendría la tercera posición actual, pasando de cuatro a cinco concejales. Ciutadans sería tercero con tres ediles, repitiendo resultados, y completaría el Consistorio Junts per Terrassa con dos concejales. Desaparecerían del pleno Terrassa en Comú, que partía con seis concejales, en una auténtica debacle, junto a PP y CUP, que perderían el representantes que tenían. La presumible atomización del Ayuntamiento no sería tal, ya que se pasaría de siete a cinco fuerzas políticas en el pleno. Siete de las doce candidaturas que se han presentado a los comicios quedarían fuera. Ballart daría un tremendo sorpasso, perpetuando una sorpresa mayúscula y poniendo fin a 40 años de gobierno socialista. Ballart podría ser elegido en segunda votación con mayoría simple.

Por votos, con ese 99 por ciento escrutado, Tot per Terrassa tiene 27.722 votos, mientras que el PSC suma 19.465 y Esquerra Republicana 14.165.