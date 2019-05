Ballart: "Fui el alcalde de todos y lo volveré a ser"

MUNICIPALES Y EUROPEAS

27.05.2019 | 00:40

"Fui el alcalde de todos y lo volveré a ser". Jordi Ballart ha prometido "mano tendida y diálogo" en su breve discurso ante un enfervorizado auditorio que ha llenado la Sala Born de la calle de la Rasa. Los simpatizantes de Tot per Terrassa estaban alborozados y han recibido a Ballart, que ha entrado en la abarrotada sala a las 11.10 de la noche, como un héroe. Entre gritos de "alcalde", Ballart ha asegurado que su candidatura es "el proyecto de la mayoría de Terrassa, la apuesta "por una política diferente, más humana, más sensible, más ética". Se ha convertido "en una gran escuela de democracia". Tot per Terrassa quiere "una sola ciudad".