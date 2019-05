Alfredo Vega: "TxT ha ganado por una campaña de imagen muy planificada"

MUNICIPALES Y EUROPEAS

26.05.2019 | 23:50

Sin perder la sonrisa pero con el semblante preocupado y triste Alfredo Vega ha comparecido a las 23.00 horas en la sede del PSC para aceptar la derrota y la pérdida de la mayoría (7 concejales) tras pasarle por delante su ex compañero de partido Jordi Ballart con su candidatura Tot per Terrassa (10 ediles). "Está claro que somos la segunda fuerza en estos comicios y lo aceptamos. Pero hemos pagado un peaje muy difícil que fue recuperar la normalidad en el consistorio después de perder seis concejales cuando dimitieron hace 18 meses". Vega reconoce que no se esperaba este escenario político y dice que hay que reflexionar por qué la ciudad ha premiado "a una candidatura que ha hecho una buena campaña de imagen en las redes sociales pero que no ha querido explicar sus propósitos en esta campaña".