Circontrol amplia la seva gamma de càrrega ràpida

L.M.

22.04.2021 | 04:00

Circontrol, empresa de solucions de càrrega per a vehicles elèctrics amb seu a Viladecavalls, amplia la seva oferta amb la gamma eVolve Rapud, uns nous carregadors de 25kW que permeten la càrrega ràpida sense necessitat d'alta potència, amb un disseny compacte apte per a instal·lar-se en espais reduïts, en versió "wallbox", en parets i de peu.

"Els equips eVolve Rapid de Circontrol redueixen el temps de recàrrega a la meitat, o fins i tot a una tercera part que la majoria d'estacions de càrrega lenta, i ofereixen prop de 150 quilòmetres d'autonomia amb només una hora de càrrega, sense haver de contractar alta potència ni destinar un gran espai al punt de càrrega", explica Joan Sardà, responsable de Màrqueting de Circontrol.

Els nous equips de Circontrol ofereixen una nova solució de càrrega ràpida per a entorns com petites flotes privades, tallers de reparació, empreses de "carsharing" i altres aparcaments privats que no requereixin carregadors intel·ligents. A més, permeten carregar els nous models elèctrics utilitaris a la vegada que vehicles pesants, com ara autobusos o camions elèctrics.

El procés és de càrrega simple, sense necessitat d'autentificar la sessió mitjançant RFID, una aplicació mòbil o qualsevol altre mètode d'identificació. La interacció amb el carregador es limita a dos botons: un per a iniciar la càrrega i un altre per a finalitzar-la, amb un senyal lluminós que mostra en tot moment l'estat del carregador.