Fico Transpar, filial de Ficosa, presenta un ERO per a 22 treballadors

21.04.2021 | 04:00

Fico Transpar, filial de Ficosa dedicada a fabricar dipòsits dels eixugaparabrises per a automòbils, assegura que ha registrat els últims cinc anys una caiguda "important" de comandes arran de la transformació del sector automobilístic. Així ho al·lega la companyia ubicada a Viladecavalls a l'hora de justificar la presentació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 22 treballadors.

Els sindicats, però, refusen els acomiadaments. Des de Comissions Obreres (CCOO) posen en dubte els arguments de l'empresa i exigeixen que, si es confirma una caiguda de producció, es recol·loquin els 22 treballadors en altres fàbriques del grup, apunta l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Des del Grup Ficosa, que assegura que "plantejar aquest procés ha estat una decisió difícil", detallen que l'ERO afecta 22 empleats dels 80 que formen la plantilla. Fonts de CCOO, però, matisen que actualment a la fàbrica de Fico Transpar hi ha aproximadament 56 treballadors i que els altres 24 estan treballant efectes pràctics a altres filials de Ficosa dins el mateix polígon industrial de Viladecavalls. "Tot i que la plantilla la formen 80 persones, en realitat a la fàbrica de Fico Transpar ara hi ha 56 treballadors 'in situ' i en volen acomiadar gairebé la meitat", es queixen a l'ACN els sindicats.

Segons el Grup Ficosa, la companyia ha buscat altres alternatives abans d'arribar a presentar l'ERO. Entre aquestes altres opcions, apunten, hi ha les recol·locacions, que no veuen viables. CCOO, però, ho rebat i assegura que la firma té solvència suficient per canviar de fàbrica els 22 treballadors afectats per l'ERO.

"Entenem que el producte que fabrica Fico Transpar té poc valor afegit en comparació a altres filials, però considerem que hi ha altres fàbriques que poden absorbir aquests acomiadaments", apunten des del sindicat.

Les dues parts han iniciat un període de reunions que s'allargarà fins al 8 de maig, data en què s'arribarà als 30 dies legals per negociar l'ERO.