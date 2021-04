Sportium, de Cirsa, adquireix Marca Apuestas

L. M.

20.04.2021 | 04:00

Sportium, companyia d'apostes esportives del grup Cirsa, un dels líders mundials en joc i oci i primera multinacional del sector a Espanya, amb seu a Terrassa, ha arribat a un acord amb l'espanyola Unidad Editorial SA per adquirir la seva divisió d'apostes, la societat Unidad Editorial Juegos, coneguda amb el nom comercial de Marca Apuestas, com a subsidiària del diari esportiu i portal digital de notícies.

Des de la multinacional egarenca expliquen a Diari de Terrassa que aquesta operació respon a una aposta de creixement en el mercat en línia. La firma s'integrarà en l'entramat del gegant del joc com un braç més del negoci sota l'administració d'Sportium, que compta amb més de 3.000 punts de venda repartits per Espanya dedicats 100% a les apostes esportives i una plataforma digital. No obstant això, les mateixes fonts comenten que les dues marques seguiran operant de forma independent. El que sí que es mantindrà serà l'acord comercial de continguts publicitaris que ja hi havia.



Mikel López de Torre, director de negoci digital de Cirsa, serà el nou conseller i secretari de la societat, que canvia de nom i passa a anomenar-se Bet On Red Digital (mantenint el nom comercial de Marca Apuestas). Alberto Eljarrat, conseller delegat d'Sportium, en serà el president. Segons publica Merca2, el Bolletí Oficial del Registre Mercantil del passat divendres, 16 d'abril, notificava que el 9 d'abril s'havia produït la sortida de la directiva de Nicola Speroni i Stefania Bedogni, director i directora general d'Unidad Editorial. Alhora, indicava les noves incorporacions.



L'adquisició de Marca Apuestas, que inclou, a més de la possibilitat d'apostar en les principals competicions de diversos esports, un casino virtual, permetrà a Sportium, i per extensió a Cirsa, enfortir la seva posició de lideratge en el sector del joc a Espanya.