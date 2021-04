La Cecot reivindica un Codi del Treball que reguli els llocs de treball

Redacció

20.04.2021 | 04:00

Davant la proposta del Govern espanyol a l'hora de plantejar la reforma laboral, la Cecot ha emès un comunicat en què explica que coincideix amb la visió de Foment del Treball en què les negociacions han d'anar dirigides a passar per tràmit parlamentari, és a dir, per la via d'un Avantprojecte de Llei. A més, des de la patronal terrassenca s'insisteix que aquesta reforma ha d'aportar més flexibilitat i adaptació a les empreses i autònoms, així com adequar les despeses.

"L'actual marc laboral que s'està demostrant poc efectiu en els darrers anys i un fre a la salvaguarda dels llocs de treball, per això ja fa anys que la Cecot defensa la derogació de l'Estatut dels Treballadors i aposta per elaborar, juntament amb els agents socials, un Codi del Treball que reguli els llocs de treball", expliquen des de la confederació empresarial.

La Cecot considera que cal derogar l'Estatut dels Treballadors i consensuar un Codi del Treball que se centri en regular els llocs de treball més que els drets i deures dels treballadors. "Entenem que en el nou model conceptual ha de prevaldre la salvaguarda dels llocs de treball perquè, de què serveix tenir regulada una llarga llista de drets i deures, si la llista de persones a l'atur és insostenible?", al·lega la patronal.

Des de l'associació empresarial consideren que l'estructura de modificacions que proposa l'Executiu espanyol està basada en el model clàssic i que no aporta cap novetat. "Ens ha sorprès el poc coratge polític que està tenint el Govern per anar més enllà i aprofitar per fer una veritable reforma laboral. El que és més greu és que no s'estan posant les bases que necessiten les empreses per poder generar la creació d'ocupació estable i de futur", lamenten.

"Aquesta reforma no farà sortir a Espanya de la posició 160 de països amb més dificultats de contractació del Doing Business del Banc Mundial si no compta amb una voluntat de canvi profund mitjançant diàleg social i en un sentit ampli.", assegura la patronal que demana tenir en compte les exposicions de totes les parts que es veuran afectades, d'una manera o l'altra, amb l'aplicació de les resolucions.