La Cecot reclama més col·laboració entre l'administració i les empreses

17.04.2021 | 04:00

La Cecot creu que fa falta més col·laboració i cooperació entre l'administració i les empreses per potenciar la competitivitat empresarial en un moment de canvi com el que vivim. Així ho han traslladat diversos membres de la patronal terrassenca en la sessió que la confederació empresarial multisectorial ha protagonitzat aquesta setmana dins del IV Congrés de Pimes de Catalunya, organitzat per Fepime Catalunya amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de la pime catalana i elaborar un memorial de propostes de millora.

Antoni Abad, president de la Cecot, creu que "ara estem vivint moments de repensar, reactivar i refundar les bases de la competitivitat a l'àmbit europeu, però també de cooperar, col·laborar i connectar". En aquest sentit, ha expressat la necessitat que les administracions i els polítics tinguin en compte les empreses, les patronals i els sindicats a l'hora d'establir un colideratge efectiu per potenciar la competitivitat del país.

"Ens hem de trobar tots els actors implicats en una taula de diàleg, tal com s'ha fet en matèria de salut durant la pandèmia, amb l'objectiu de prendre les millors decisions en un important moment de canvi i transformació com l'actual", defensa Abad, per a qui aquest partenariat públic i privat no només ha de servir per tirar endavant projectes sinó també per compartir la responsabilitat sobre el futur del país.

Per a Joan Ginestà, de l'Institut Industrial-Gremi Tèxtil la pandèmia ha demostrat que els empresaris són "capaços de ser flexibles, de fer bones planificacions de la producció i de gestionar certa tensió financera", cosa que ha de portar a una recuperació de la confiança "en nosaltres mateixos i en la nostra indústria".

No obstant això, en molts sectors calen canvis i ajudes com "la recuperació dels centres urbans amb passejos que permetin un ambient tranquil combinat amb l'activitat comercial", defensada per Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç; o la reversió de les dificultats per accedir a les matèries primeres en el sector elèctric i electrònic, i de "la inseguretat jurídica que pateix el sector de la construcció –segons denuncia Josep Lluís Rodríguez, tresorer del Gremi de la Construcció del Vallès– arran de les lleis aprovades a correcuita durant la pandèmia".