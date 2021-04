El comerç i la restauració del Vallès Occidental resisteixen la pandèmia

Laura Massallé

16.04.2021 | 04:00

Tot i que els sectors del comerç al detall i la restauració han estat dos dels més afectats per les restriccions per frenar la pandèmia de la Covid-19, el nombre d'activitats inscrites en aquests àmbits econòmics no va minvar l'any 2020. Segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell, la diferència entre baixes i altes va acabar sent positiva en el global de l'any passat, amb un creixement del 0,6% a tota Catalunya. Els dos primers trimestres es va registrar un augment en el teixit empresarial. El tercer trimestre, però, la dinàmica es va revertir amb un descens que es va accentuar el quart i últim trimestre de l'any.

El Ripollès, amb un -11,3%, i la Garrotxa van ser les comarques amb una major disminució d'activitats, mentre que el Moianès (+8%), el Pallars Sobirà i l'Alt Camp són les que van registrar un major augment d'activitats.

Al Vallès Occidental la tendència va ser semblant a la catalana, però el saldo final va ser encara més positiu que el de la mitjana catalana. Així, la comarca va acabar el 2020 amb un increment d'activitats de l'1,7%, "mostra de l'elevat dinamisme del seu teixit empresarial", va explicar ahir Manel Amado, cap d'assessoria de comerç interior de la Cambra de Sabadell en la presentació de l'informe "Efecte de la pandèmia de la Covid-19. Variació de les activitats de comerç i restauració al Vallès Occidental i Catalunya el 2020", dut a terme en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya. A Terrassa, el balanç global va ser fins i tot millor, amb una diferència positiva de +2,1%.

Subsectors més i menys afectats

A nivell català, quant a variació de les activitats detallistes el 2020, cal destacar l'augment en el sector comercial quotidià alimentari (+2%), considerat essencial, i en el d'equipament de la llar (+1,7%), segurament motivat pel confinament domiciliari i l'augment d'hores que els ciutadans van passar a casa. Per contra, en l'equipament de la persona (-2,4%) i "vending" (-4,4%) es van produir descensos. El comerç mix i el lleure (0%) i l'oci (-0,2%) es van mantenir força estables.

Al Vallès Occidental, les dades són semblants, amb l'excepció destacada de l'equipament de la persona, que es va mantenir gairebé igual que el 2019, amb un ínfim descens del 0,1%.

Dins l'àmbit de la restauració, el subsector que va aguantar millor els embats de la pandèmia va ser el de serveis fora de l'establiment, és a dir, càterings i menjar per emportar-se. De fet, "aquest va ser l'únic subsector on el nombre d'activitats va créixer. I és que molts bars i restaurants van incorporar el 2020 l'opció de menjar a domicili per sobreviure", va indicar ahir Amado.

La importància de les ajudes

Amb tot, les vendes han caigut i encara que moltes empreses no han donat de baixa el negoci tot i haver estat mesos amb la persiana baixada, sí que hi ha hagut una pèrdua de competitivitat perquè no van poder dur a terme inversions ni millores. Així, "tot i que s'està mantenint el teixit empresarial, que és el que més costa, aquest necessita ajudes directes per tornar a generar valor afegit i recuperar la competitivitat. Si no se l'ajuda, potser sí que minvarà", sosté Amado.