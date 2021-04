Mor Ignasi Amat Garriga, conseller delegat d'Estamp

Laura Massallé

14.04.2021 | 18:26

Ignasi Amat Garriga, conseller delegat i accionista d'Estamp SAU i membre del comitè executiu de Cecot, ha mort als 59 anys, després d'una llarga malaltia.

Amat era enginyer industrial elèctric per l'ETSEIT (Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa). Tenia un MBA (Master of Business Administration) per l'EADA Business Schooli i un PDG (Programa de Direcció General) per l'IESE Business School. Havia desenvolupat la seva carrera professional a l'empresa familiar Estamp SAU, dedicada al disseny, el desenvolupament i la fabricació de components i sistemes basats en l'estampació metàl·lica aplicats a l'aïllament tèrmic i acústic en el sector de l'automoció.

Amat havia passat per diversos càrrecs dins l'estructura de la companyia, que, fundada el 1984, té la seu al polígon industrial Els Bellots de Terrassa i compta actualment amb quatre plantes productives: a la nostra ciutat, a Eslovàquia, a Mèxic i a la Xina. L'empresari va ocupar el càrrec de director general del negoci entre el 1996 i el 2011 i actualment n'era el conseller delegat.

A més, des del mes d'abril de 2016 formava part del comitè executiu de Cecot, i des de l'any 2005 era membre de la junta de la Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM), associada a l'anomenada patronal terrassenca. També havia format part de la Federació Empresarial del Metall, com a vicepresident tercer de la primera junta directiva de l'entitat, l'any 2015.

La Cecot i la UEM agraeixen públicament "la total implicació d'Amat amb les organitzacions i les seves aportacions als diferents grups de treball". El president d'ambdues entitats, Antoni Abad, destaca d'ell "que era una persona implicada, positiva, generosa i amb un gran sentit del compromís social que ens seguirà inspirant".