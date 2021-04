La pandèmia redirigeix la formació empresarial cap a la virtualitat

L. M.

13.04.2021 | 04:00

La modalitat virtual ha salvat el sector de la formació el darrer any, que s'ha hagut d'adaptar a les mesures impulsades pels governs per tal d'evitar la propagació del virus de la Covid-19. Centres com Cecot Formació han hagut d'accelerar la seva pròpia transformació digital i adaptar programes, formacions i materials formatius al món telemàtic, que ha acabat englobant el 80% de tota la formació impartida per aquesta fundació vinculada a la patronal terrassenca.

"Tot l'equip tècnic i l'equip docent hem hagut d'accelerar les previsions que teníem, i hem executat en pocs mesos noves metodologies per impartir una formació adaptada a la metodologia virtual", explica Eulàlia Martínez Puig, directora de Cecot Formació & Desenvolupament, que destaca que la formació virtual "ha pres tal rellevància durant el 2020 que els centres formatius estem reajustant els nostres programes per incrementar l'oferta d'aquesta modalitat en els programes anuals".

De fet, segons comenten des de la fundació, la via virtual no només ha permès prestar el servei a empreses i alumnes sinó que, a més, tant les unes com els altres manifesten haver experimentat una millora en la gestió del temps, accés a múltiples oportunitats de formació, més flexibilitat, i un estalvi de costos.

Tanmateix, Cecot Formació ha format 890 alumnes en modalitat presencial en el darrer any, en totes aquelles formacions que requereixen aula pràctica com ara operadors/es de carretons elevadors, operaris/es de grua, de control numèric en fresa i control numèric en torn o soldadura, entre altres especialitats. El balanç de la gestió en el darrer any projecta prop de 17.051 hores de formació impartides a més de 4.440 alumnes en 447 accions formatives.

"Les empreses necessiten i demanden professionals creatius, amb autonomia personal i proactivitat, que aportin innovació i que surtin de la zona de confort per tal de conèixer els seus clients i guanyar en competitivitat i flexibilitat", afirma Martínez. Així, aquest 2021 Cecot Formació oferirà novetats formatives d'alt nivell amb la flexibilitat que el sistema demanda i consolidarà la plataforma Moodle per l'oferta de formació a les empreses i professionals associats, mitjançant seminaris web.