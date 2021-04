Maria Rosa Comellas, primera secretaria comarcal de la Intersindical

13.04.2021 | 04:00

Maria Rosa Comellas s'ha convertit aquest cap de setmana en la primera secretària de la Unió Territorial del Vallès Occidental de la Intersindical. En una assemblea constitutiva celebrada dissabte dia 10 per via telemàtica, el sindicat independentista ha format oficialment la seva territorial a la comarca, escollint per unanimitat l'única candidatura presentada al secretariat.

Comellas s'encarregarà també d'Igualtat i Feminisme, mentre que Marcial Pastor serà al capdavant de la secretaria d'Acció Sindical, Sergi Castells, de la de Comunicació; i Vicent Garcia, de la d'Organització. Albert Martínez-Abarca s'ocuparà de la vocalia de Sanitat i Lluís Hurtado serà el secretari del Secretariat.

Segons informa la mateixa territorial, els seus objectius seran els de consolidar la Intersindical del Vallès Occidental per defensar els drets dels treballadors per mitjà de l'acció col·lectiva a través de l'augment de l'afiliació i la creació de seccions sindicals a les empreses de la comarca.