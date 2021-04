Iván Ramos i José García, nous secretaris generals de CCOO i UGT a la comarca

Laura Massallé / Joaquim Martín

10.04.2021 | 04:00

Els dos sindicats majoritaris renoven lideratge al Vallès. Iván Ramos Verdegay va ser escollit ahir nou secretari general de Comissions Obreres (CCOO) del Vallès Occidental-Catalunya Central i José Garcíava asumir la direcció territorial de l'UGT.

Rubinenc de 45 anys, nascut a Terrassa i resident actualment a Viladecavalls, Ramos Verdegay va obtenir 124 vots a favor i sis abstencions en la votació que es va dur a terme durant el tercer congrés de la unió intercomarcal que va tenir lloc ahir a l'Auditori Alfons Vallhonrat del Centre Cultural Terrassa, sota el lema "La força dels treballadors". La seva era l'única candidatura presentada.

Ramos pren el relleu a Enrique Rodríguez Ruiz, que va arribar a la secretaria general intercomarcal l'any 2014, quan es van fusionar les unions comarcals del Vallès Occidental i el Bages, i va revalidar el càrrec el 2017. Ara no es podia presentar a la reelecció perquè els estatus del sindicat limiten el càrrec a dos mandats.

Després de prendre possessió, Ramos va explicar ahir que les seves principals línies d'actuació se centraran en "seguir insistint per aconseguir un món laboral més igualitari i una societat més justa" i en adaptar la unió als nous temps, avançant cap a la digitalització, "però sense perdre l'essència i el contacte" per "continuar sent la primera força sindical al territori".

"En una zona tan industrialitzada, caldrà treballar perquè les reconversions es facin comptant amb els treballadors", va destacar el rubinenc, que va animar a tots els treballadors i treballadores a participar en la mobilització estàtica que organitzaran a Terrassa l'1 de maig, Dia Internacional del Treball, per reclamar al govern espanyol "que compleixi el pactat en les taules de diàleg social". També per què derogui la reforma laboral i la de les pensions i treballi per una sortida de la crisi "que no ens porti a una baixada de salaris i una precarització laboral".

El nou secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central està afiliat a CCOO des de 2004. Treballador de Ficosa, és membre del comitè d'empresa des del 2006, i entre el 2011 i el 2018 en va ser el president. Ara era secretari d'Organització i Recursos de la unió intercomarcal.

Ramos, que actualment estudia a la UAB el grau de Relacions Laborals, estarà acompanyat en la nova comissió executiva d'un equip format per Verònica Fernández, Enric Quílez, Tània Pérez, Pedro Giménez, Paqui Algarra, Rafa Serrano, Isabel Zapata i Vanessa Sánchez.

Relleu a Sabadell

Per la seva banda, l'UGT del Vallès Occidental va celebrar ahir a Sabadell una assemblea comarcal presidida per Camil Ros, secretari general a Catalunya, en la qual els delegats van aprovar la gestió dels darrers quatre anys i es van presentar les línies de treball per al proper mandat.

I és que en l'acte es va renovar el sindicat comarcal: José Luis Fernández, després de dotze anys a la direcció del territori, va cedir el testimoni a José García, de 62 anys, treballador d'Alstom i que el 2013 fou escollit secretari general de la Federació del Metall, Construcció i Afins (actual FICA).

García, recolzat pel 87% dels vots, vol profunditzar en aquesta línia de treball: enfortiment del sindicat, suport total al treballador i reivindicació social i laboral permanent.