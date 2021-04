Les claus de la renda en cas d'haver estat en ERTO

Laura Massallé

09.04.2021 | 04:00

La pandèmia de la Covid-19 va portar molts treballadors, uns 4 milions a tot l'estat, a veure's afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) l'any passat. Ara, en la campanya de la renda i patrimoni 2020, que va començar aquest dimecres, 7 d'abril, els tocarà, com a la resta de ciutadans, retre comptes amb Hisenda. La situació laboral per la qual van passar fa que hagin de prestar atenció a diversos detalls per no cometre cap error. El terrassenc Carles Trenchs, assessor fiscal, i David Bartrina, membre de la Comissió fiscal i tributària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ens en donen les claus:

Quan estic obligat a presentar la declaració?

Com a norma general, els contribuents estan obligats a presentar una declaració de l'IRPF quan els rendiments del treball superen els 22.000 euros. Però quan durant un any han cobrat de dos pagadors o més, aquest límit baixa fins als 14.000 euros (si s'han cobrat almenys 1.500 euros del segon pagador). "La pràctica totalitat dels qui han estat sotmesos a un ERTO, hauran tingut dos pagadors: l'empresa habitual i el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal)", alerta Bartrina. Així, molts contribuents que fins ara s'estalviaven el tràmit, hauran de presentar declaració. L'Agència Tributària té previst realitzar un enviament de cartes informatives a aquells perceptors d'ERTO que no van presentar declaració en la campanya de renda anterior.

Em sortirà a "pagar"?

El SEPE no acostuma a aplicar retencions a les prestacions per ERTO. No obstant això, aquestes es qualifiquen de rendiment de treball subjecte a IRPF. Això vol dir que, a la pràctica, els ERTO s'han cobrat "en brut", i ara s'han de liquidar les corresponents retencions amb Hisenda, a través de la declaració de la renda. En aquests casos, les probabilitats que la declaració surti "a pagar" són bastant altes, apunta Trenchs. De fet, a Catalunya, l'Agència Tributària preveu un 6,3% més de declaracions "positives".

En aquest cas, ho hauré de pagar tot de cop?

Davant la previsió que a molts treballadors els sortirà la declaració "a pagar", Hisenda permetrà als treballadors en ERTO que aquest pagament es pugui fer en sis cops, de juliol a desembre, i no només en un o dos com fins ara.

Què passa si el SEPE m'ha pagat de més?

La situació del contribuent en el cas que el SEPE hagi realitzat un abonament superior al que correspon, a l'efecte de declaració en la campanya de renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat o completat ja l'expedient de reintegrament d'aquest excés en el moment en què el contribuent presenti la seva declaració, o si no. Si el contribuent pot conèixer la quantitat que ha de retornar al SEPE podrà presentar la declaració amb un resultat, en termes d'impost final, igual al qual realment correspon. Si no, hi ha dues opcions: esperar que avanci la campanya, augmentant així la possibilitat de rebre la notificació del SEPE amb la quantitat a retornar; o bé presentar la declaració amb les dades que consten a Hisenda i més endavant, quan ja es tingui la notificació, presentar una rectificació.

Tinc dret a alguna rebaixa?

En el cas de Catalunya, la Generalitat va aprovar una rebaixa en el tram autonòmic de l'IRPF, que és més alt que el general, destinada a persones que hagin cobrat un ERTO o en situacions precàries. Aquesta deducció, però, no apareix aplicada automàticament a l'esborrany de la declaració de la renda. Això vol dir que ha de ser el mateix contribuent qui s'ha d'aplicar la deducció perquè aquesta tingui efecte en el còmput global de la declaració.

Si tinc un fill menor de tres anys i he estat en ERTO, puc accedir a la deducció de 1.200 euros?

Les mares treballadores amb fills menors de tres anys tenen dret a percebre una deducció de fins a 1.200 euros per fill. Aquesta deducció, però, està supeditada al fet que la mare treballi. Així, en el cas d'haver estat en un ERTO de suspensió total, es perd aquest dret mentre duri l'expedient. En canvi, aquesta exclusió no afecta quan l'ERTO és per reducció de jornada o a temps parcial.

Puc presentar la declaració jo mateix o haig de consultar un professional?

Si s'opta per presentar-la un mateix, cal vigilar i revisar tots els detalls. "L'esborrany és només una plantilla sobre la qual treballar. S'ha de fer una comprovació específica de totes les dades", destaquen Bartrina i Trenchs. De totes maneres, sempre és recomanable acudir a un gestor administratiu a l'hora de fer la renda, que és el professional que ens ajudarà a no cometre cap error i a saber si tenim dret a alguna altra deducció per aspectes que potser no hem tingut en compte.