Grup RUBI, especialista en eines per a la construcció, compleix 70 anys

La multinacional aposta per seguir aportant solucions innovadores a l'instal·lador de rajoles.

L. M.

09.04.2021 | 04:00

L'empresa de solucions a l'instal·lador de ceràmica i eines per a la construcció Germans Boada S.A. – Grup RUBI, amb seu a la ciutat de Rubí, està d'enhorabona. La companyia compleix 70 anys i per celebrar-ho ha decidit renovar la seva imatge visual i corporativa, modernitzant el seu logo, tot apostant pel color vermell, i actualitzant l'arquitectura de la seva marca amb una estratègia de negoci que pretén diferenciar la marca RUBI i fer que sigui encara més reconeguda internacionalment.

La multinacional és avui líder del sector de les eines per al tall i la col·locació de la ceràmica amb un equip de més de 600 professionals, 11 filials al voltant del món, 3 centres productius i un més en fase d'arrancada, i una presència de marca en més de 120 països. El seu origen es remunta a l'any 1951 quan els germans Boada van inventar la primera talladora manual de mosaic hidràulic de la història per donar una solució als paletes que, en aquella època, tallaven les gruixudes rajoles decoratives de ciment ratllant amb un punxó. L'eina va ser batejada precisament amb el nom de RUBI.

Des d'aleshores, la marca ha seguit innovant i donant resposta a qualsevol necessitat que l'instal·lador de ceràmica pugui tenir, vinculada a l'evolució dels materials i les noves tendències en construcció. Així, avui dia, les solucions de RUBI cobreixen les cinc fases del procés d'enrajolat (preparació, tall, instal·lació, rejuntat i neteja), amb un producte d'alta qualitat.

Més de mil referències

La marca compta actualment amb més de 1.000 referències i el 60% dels productes que apareixen al seu catàleg 2021 han estat desenvolupats en els últims cinc anys pels equips d'enginyeria d'R+D+I i Desenvolupament de Producte del Grup RUBI. D'aquesta manera, la companyia segueix apostant per la innovació i el lideratge com a pilars clau de l'èxit de la marca.

Ara, en aquesta nova etapa, el grup està immers en una estratègia de negoci actualitzada que pretén diferenciar la seva marca i fer que sigui encara més reconeguda internacionalment, en qualsevol lloc del món i per a qualsevol enrajolador de ceràmica. Per aquest motiu, la corporació ha treballat en un projecte de brànding i presenta ara la nova identitat visual per tal de fer un salt qualitatiu en tots els elements de comunicació. A la vegada, la multinacional reafirma la seva proximitat amb l'usuari, mantenint el professional de la construcció al centre de la seva estratègia.