La Cambra amplia la formació digital per a aturats de més de 45

Redacció

09.04.2021 | 04:00

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa amplia la seva oferta de formació amb nous cursos de digitalització dins del Programa 45+, una iniciativa que pretén donar resposta als interessos i les necessitats detectades en les persones d'entre 45 i 60 anys en situació d'atur.

El programa, desenvolupat en el marc del POEFE (Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación) del Ministeri de Treball i Economia Social, articulat per la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España i cofinançat pel Fons Social Europeu, té com a principal objectiu millorar la seva capacitació en competències digitals, adaptant-se als requisits actuals de les empreses i afavorir l'augment de possibilitats d'inserció laboral.

Durant el primer trimestre d'aquest any, des de la Cambra s'han realitzat una sèrie d'accions formatives adreçades a un perfil de participant del Programa 45+ amb coneixements previs en l'àmbit digital. Ara, en aquest segon trimestre, la institució amplia la formació per a persones sense experiència. Concretament, el 19 d'abril, s'iniciarà la formació de nivell inicial per a aturats que volen aprendre a gestionar de forma autònoma el seu procés de cerca de feina, traient el màxim benefici de l'entorn digital. Així, es treballaran aspectes com el curriculum vitae i el videocurrículum, l'entrevista de treball per internet, els portals i plataformes de cerca de feina i la marca personal.