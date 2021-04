Pere Solanellas renova al capdavant del Gremi de la Fusta

Redacció

07.04.2021 | 17:08

El Gremi de la Fusta, que forma part de la patronal terrassenca Cecot, ha escollit en assemblea general extraordinària la candidatura de Pere Solanellas per continuar al capdavant de l'entitat els quatre anys vinents. L'empresari, gerent del negoci terrassenc Fustes Solanellas, presideix el gremi des de 2014, en substitució de l'egarenc Jordi Amat, que va morir prematurament el 2014 amb 56 anys deixant darrere seu una tasca empresarial i associativa admirable.

L'actual president de l'entitat té un paper destacat a l'UNEMADERA (Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España), com a representant de la Confederació Catalana de la Fusta. Durant els darrers set anys, ha aconseguit modernitzar, adaptar i potenciar l'activitat i el reconeixement públic del gremi, assolint reptes com la constitució de la Federació de la Fusta i el moble de la província de Barcelona, de la qual ostenta la presidència, la participació en la taula negociadora del conveni col·lectiu provincial o la posada en marxa del sistema de certificació de la Cadena de Custòdia PEFC i FSC, que garanteix al consumidor que els productes provenen de boscos amb una adequada gestió forestal. A més, aquest últim any l'entitat s'ha adherit al Centre de Reempresa de Catalunya per donar visibilitat a les ofertes i demandes d'empreses del sector i evitar tancaments de negocis i poder mantenir la professió.

En aquest nou mandat, el tercer de Solanellas, els objectius seran donar continuïtat a l'oferta de serveis que ajudin a millorar la competitivitat de les empreses del sector i l'adaptació a les noves necessitats que venen determinades per la professionalització, l'especialització, la transformació digital, el creixement sostenible i la cura amb el medi ambient. Tot això, mitjançant la cura en l'ús dels materials, el tractament dels residus i el coneixement dels valors socials dels actuals consumidors.

Per fer-ho, el president s'acompanyarà de diversos professionals com Santi Llucià (Mobles i Decoració Llucià), Josep Maria Mur (Rum Global Market), Joaquim Soler (en qualitat d'expert del sector), Jordi Muntada (PDV Wood), José Sánchez (Vallès-Lac), Pol Hernández (Gems), Antonio Solís (Carpintería Ebanistería Solís), David Granado (Proinfus), Albert Mas (Mas Fusteria Ebenisteria i Decoració) i Luís de Miguel (Interiors by Luis de Miguel) com a membres de la nova junta.

Aniversari ajornat

La irrupció de la pandèmia ha dut l'associació d'empresaris a haver d'ajornar els actes de celebració del seu 150è aniversari, que tenien previstos pel passat 19 de març, així com les activitats habituals al voltant de la festivitat de Sant Josep com ara el concurs d'aprenents, el reconeixement Obra Sant Josep, el Premi Jordi Amat o el Sopar de Germanor. La nova junta té previst recuperar-les tan bon punt la situació sanitària ho permeti.