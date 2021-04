Carters de Terrassa donen suport a la vaga indefinida de la unitat de repartiment 4 de Sabadell

L. Massallé

07.04.2021 | 13:10

Diversos treballadors de Correos al Vallès Occidental s'han manifestat aquest matí davant de diverses oficines de Terrassa i Sabadell per donar suport a la vaga indefinida que ahir, dimarts, van començar els empleats de la unitat de repartiment 4 de Sabadell. A la nostra ciutat, s'han produït petites concentracions davant l'oficina central, a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, així com a la ubicada a Can Parellada. S'hi han pogut veure diverses pancartes demanant més contractacions i denunciant la sobrecàrrega de treball dels seus companys.

Eduardo Fernández, carter de la unitat de repartiment 4 de Sabadell, explica que han decidit anar a la vaga per protestar contra la gran quantitat de treball que han de suportar, així com per denunciar algunes presumptes irregularitats. Segons sosté Fernández, a la seva unitat, que dona servei als districtes postals 6 i 7 de Sabadell, s'han produït unes suposades irregularitats en el tractament de notificacions administratives, que l'empresa no ha investigat tot i la denuncia dels treballadors. A més, els empleats critiquen que no es va comptabilitzar correctament el repartiment de propaganda electoral i que, en conseqüència, han cobrat una quantitat no adequada.

Els treballadors també demanen més contractacions per cobrir baixes i vacants i que es deixi de prioritzar l'entrega de paqueteria del comerç electrònic per sobre del servei postal ordinari. A més, exigeixen que es respectin les mesures de seguretat antiCovid a l'oficina, on actualment "no podem mantenir la distància de dos metres entre persones".