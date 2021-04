Enrique Rodríguez no repetirà com a secretari general de CCOO a la comarca

Emili González

06.04.2021 | 13:34

El secretari general de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central, Enrique Rodríguez, no es presentarà a la reelecció al càrrec en el pròxim congrés de la unió intercomarcal del sindicat, que tindrà lloc divendres vinent en format telemàtic. Així ho ha explicat el mateix Rodríguez en la presentació del congrés, que ha tingut lloc a la seu de CCOO de Terrassa, al carrer de la Unió.

Rodríguez va arribar a la secretaria general intercomarcal l'any 2014 i va revalidar el càrrec el 2017. Segons ha explicat, la decisió de no presentar-se a la reelecció té a veure amb la limitació de dos mandats que regeix en els estatuts del sindicat. L'actual secretari d'organització de la unió intercomarcal, Ivan Ramos, es perfila com un dels candidats millor posicionats per rellevar Rodríguez en el càrrec.