Oficina de Bankia al carrer Major. Alberto Tallón Oficina de Bankia al carrer Major.

CaixaBank inicia la unificació de la marca en oficines

Redacció

06.04.2021 | 04:00

Una vegada acabada la fusió legal entre CaixaBank i Bankia, la nova CaixaBank va començar ahir, dilluns, el procés de substitució de la marca Bankia a les seves oficines "retail". Els treballs suposen el canvi de la retolació interior i exterior de tota la xarxa, així com la personalització de la imatge dels caixers en un procés que es desenvoluparà de manera progressiva i que està previst que es completi en nou setmanes. En les comunitats autònomes on ahir era festiu, com Catalunya, l'actuació a les oficines "retail" començarà a partir d'avui, dimarts. Durant la setmana passada ja es va realitzar l'adaptació de la...