BBVA incorpora el pagament amb Bizum sense claus

Redacció

06.04.2021 | 04:00

BBVA ha incorporat un nou mètode d'autenticació per agilitzar el procés de pagament amb Bizum en les compres en línia, sent la primera entitat financera a Espanya en permetre pagaments amb aquest servei en comerços en línia només amb el número de mòbil. Així, els usuaris de BBVA que paguin amb Bizum en les seves compres en línia ja no necessiten activar una clau per pagar, només introduir el número de mòbil i autoritzar l'operació a través de l'aplicació o el web del banc. El sistema suposa que els clients de BBVA puguin efectuar compres en línia i pagar amb Bizum -sempre que el comerç disposi d'aquesta...