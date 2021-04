Les oficines d'ACCIÓ han reformulat els serveis existents. Les oficines d'ACCIÓ han reformulat els serveis existents.

ACCIÓ ajuda a internacionalitzar un 12,5% més d'empreses que el 2019

Redacció

06.04.2021 | 04:00

La xarxa de 40 oficines exteriors de comerç i inversions d'ACCIÓ al món ha donat suport a 1.100 empreses en els seus processos d'expansió i innovació internacional el 2020, un 12,5% més que l'any anterior. Segons ha informat el Departament d'Empresa, en total, aquestes empreses han dut a terme 1.980 projectes al voltant del món a través de les oficines exteriors, un 7,5% més que el 2019. Les dades són rellevants. Més en un any marcat per la situació de pandèmia de la Covid-19, que ha afegit complexitat als processos de sortida a l'exterior amb el canvi de tràmits duaners, la posada en marxa de noves normatives i requisits per entregar...