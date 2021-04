Les expectatives segueixen marcant una tendència a la baixa de l'activitat econòmica. Les expectatives segueixen marcant una tendència a la baixa de l'activitat econòmica.

La feblesa de la demanda interna és el factor més limitant de la marxa dels negocis

Redacció

01.04.2021 | 04:00

Malgrat la feble recuperació econòmica durant el tercer i quart trimestre de 2020 a conseqüència de la relaxació de les mesures restrictives per la pandèmia, les expectatives segueixen marcant una tendència a la baixa de l'activitat econòmica en general. Així ho constata l'informe de conjuntura econòmica sobre el 4t trimestre de 2020 i expectatives per al 1r trimestre 2021, elaborat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, que posa de manifest una forta polarització entre les empreses de la demarcació. L'informe, dut a terme trimestralment, situa l'ús de la capacitat productiva en un 67%, amb perspectives...