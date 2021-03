Galactica, liderat per AEI Tèxtils, organitza una primera sessió de "matchmaking" Galactica, liderat per AEI Tèxtils, organitza una primera sessió de "matchmaking"

31.03.2021 | 04:00

El programa Galactica, liderat per AEI Tèxtils (el clúster català de tèxtils tècnics amb seu al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa) i en el que participen vuit països de la UE amb la intenció d'establir noves cadenes de valor en les indústries tèxtil, aeronàutica i aeroespacial, ha organitzat la seva primera sessió de "matchmaking", en què les pimes d'aquests sectors han tingut l'oportunitat de participar en reunions B2B ("business to business" o d'empresa a empresa) per detectar possibles proveïdors de tecnologia o trobar socis potencials per presentar-se conjuntament a la primera convocatòria de propostes del...