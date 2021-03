L'empresa desenvolupa electrònica per a les comunicacions internes dels vehicles. Acció L'empresa desenvolupa electrònica per a les comunicacions internes dels vehicles.

Technica Engineering situa el seu principal centre d'R+D a Sant Cugat

Redacció

30.03.2021 | 04:00

L'empresa alemanya del sector de l'automoció Technica Engineering ha creat 35 llocs de feina a Sant Cugat, on ha obert el seu principal centre d'R+D, l'únic que té fora d'Alemanya. La companyia, que té com a clients BMW, Volkswagen, Daimler, Audi o Hyundai, té previst arribar als 50 treballadors a Catalunya aquest any. La tecnològica està especialitzada en el desenvolupament de software i hardware per a les comunicacions internes de vehicles, i va establir-se al país l'any 2019 amb només dos treballadors i sota el nom Technica Electronics. En l'àmbit global, el grup alemany té més de 450 treballadors i una facturació de 30 milions d'euros, amb seu...