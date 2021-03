Seriluc Egara SL, especialistes en serigrafia plana amb 30 anys d'experiència

27.03.2021 | 04:00

Seriluc Egara SL és una empresa del sector de les arts gràfiques que es dedica a la serigrafia plana, oferint un ampli ventall de serveis i productes com aplicacions en la impressió digital, de teclats de membrana i, sobretot, en metacrilats per a màquines escurabutxaques. També es dediquen als encunyats i a la retolació de panells informatius per a invidents en museus i rutes turístiques.

Aquesta pime va néixer ara fa 29 anys de la mà dels germans Modesto i Manuel Luna, juntament amb José Luque. Tots tres treballaven en una gran empresa terrassenca de l'àmbit del joc que, segons explica el primer dels tres fundadors, va decidir començar a externalitzar diversos serveis. En aquest punt, en Modesto es va oferir a muntar la seva pròpia empresa de serigrafia i treballar per a ells des de fora. Així, l'any 1992 es va ajuntar amb el seu germà Manuel i José Luque per engegar aquest nou projecte.

Des d'aleshores, l'empresa Seriluc Egara ha anat ampliant la seva oferta i la cartera de clients. Tot i que el 80% del seu negoci es basa en la serigrafia de metacrilats per a màquines de joc, també elaboren encunyats, tota mena de productes d'impressió digital, rètols, plànols en relleu, senyals amb textos en llenguatge braille per a institucions, entitats i empreses turístiques i universitats, i teclats de membrana per a maquinària industrial, per a aquest mateix sector turístic i per a dentistes, per exemple.

"Toquem moltes branques, adaptant-nos sempre al que ens demana cada client i oferint-li solucions a mida", comenta Modesto Luna, que ara segueix al capdavant de l'empresa amb el seu germà Manuel. "Tenim clar que el client és el més important, per això dediquem els nostres esforços a escoltar-lo i assessorar-lo segons les seves necessitats. A més, si acordem un termini d'entrega, el complim", assegura.

Gràcies a això i al control de qualitat i garantia que presideix tots els seus processos, el negoci gaudeix d'un reconegut prestigi dins del seu sector i està a punt d'arribar als 30 anys en funcionament.

A més d'en Modesto i en Manuel, a l'empresa, ubicada al polígon industrial Nord de Terrassa, hi treballen sis persones més, algunes de la mateixa família, formant un equip altament qualificat.

Tenen clients a tota Espanya i fins i tot han treballat a Egipte, decorant la sala de Tutankamon del nou Gran Museu Egipci, situat a menys de dos quilòmetres de les piràmides de Gizeh. L'equip de Seriluc Egara s'hi va desplaçar en dues ocasions per estampar sobre onze grans xapes verticals de ferro deus egipcis, jeroglífics i textos explicatius en diversos idiomes, en una feina que va suposar tot un repte per a l'empresa -ja que es tractava de treballs força delicats-, però també un orgull perquè durant dècades estarà a la vista de milions de persones.

Aquest últim any, Seriluc Egara s'ha vist obligada a incloure bona part dels treballadors en un ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació), però els propietaris confien que el volum d'activitat vagi augmentant de mica en mica i poder recuperar tot l'equip.

Com a clients de BBVA, l'empresa ha pogut comptar des de la seva creació amb l'assessorament financer de l'entitat bancària, a través de la seva oficina al barri de Sant Llorenç de Terrassa, i de diversos productes com una pòlissa de crèdit.

Aquest últim any han pogut accedir a un crèdit ICO "amb molt bones condicions", que si bé de moment no han hagut d'utilitzar "ens aporta un suport i una tranquil·litat molt important", assegura en Modesto.