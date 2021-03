Els germans Modesto i Manuel Luna són al capdavant de Seriluc Egara des de 1992. Lluís Clotet Els germans Modesto i Manuel Luna són al capdavant de Seriluc Egara des de 1992.

Seriluc Egara SL, especialistes en serigrafia plana amb 30 anys d'experiència

27.03.2021 | 04:00

Seriluc Egara SL és una empresa del sector de les arts gràfiques que es dedica a la serigrafia plana, oferint un ampli ventall de serveis i productes com aplicacions en la impressió digital, de teclats de membrana i, sobretot, en metacrilats per a màquines escurabutxaques. També es dediquen als encunyats i a la retolació de panells informatius per a invidents en museus i rutes turístiques. Aquesta pime va néixer ara fa 29 anys de la mà dels germans Modesto i Manuel Luna, juntament amb José Luque. Tots tres treballaven en una gran empresa terrassenca de l'àmbit del joc que, segons explica el primer dels tres fundadors, va decidir començar a externalitzar...