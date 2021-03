Idees Idees

L'apunt econòmic

Idees

Gabriel Izard, economista i professor UAB

27.03.2021 | 04:00

Ianis Varufakis, l'exministre grec de finances i conegut economista, creu en la prosperitat compartida per a reduir les desigualtats. Recentment a Barcelona ha dit que el Banc Central Europeu hauria d'ingressar a cada família de la Unió Europea 2000 euros ja. Aquesta idea suposa l'emissió d'un bilió d'euros de deute a trenta anys que, comparat amb el que ha fet la Reserva Federal dels EUA (4 bilions en estímuls), és molt poc. Els 750 mil milions aprovats per l'EU en el programa "New Generation" van a parar a projectes comandats per les grans empreses en temes de transformació digital, economia verda i inclusió social. Les ajudes no són per estimular de forma directa...