Circontrol acosta els seus carregadors domèstics a l'automatització

Redacció

27.03.2021 | 04:00

Circontrol, empresa especialitzada en solucions per a la mobilitat i l'eficiència energètica amb seu a Viladecavalls, s'ha aliat amb la firma Loxone, líder en solucions per a l'automatització per a habitatges i edificis, per apropar els seus carregadors per a vehicles elèctrics a la domòtica. Així, la companyia vallesana amplia la seva gamma de productes de càrrega a domicili amb la incorporació de comunicacions RS485 a la gamma eHome. El model escollit per avançar en les prestacions de control i automatització, convertint-lo en un dispositiu domèstic més de l'ecosistema domòtic de la llar, és al mercat des de fa més de sis...