La Cambra de Comerç formarà programadors júnior i pilots de dron

Redacció

26.03.2021 | 04:00

Amb l'objectiu d'oferir formacions que responguin a les necessitats actuals de les empreses, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa organitza dos nous cursos centrats en la programació i el pilotatge de drons, adreçats a joves amb estudis de cicles formatius de grau superior o graus universitaris. Les noves formacions s'emmarquen en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) que, dissenyat i executat per les Cambres de Comerç, s'integra en el conjunt d'accions del Sistema de Garantia Juvenil promogut pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i cofinançat pel Fons Social Europeu. Així, ambdós cursos, eminentment pràctics, estan adreçats a joves inscrits en aquest sistema i estan totalment subvencionats.

El curs d'Iniciació a la programació inclou 40 hores dedicades a treballar competències transversals i d'inserció laboral i 175 hores de formació sobre tecnologies i disseny web (HTML/CSS); magatzem de dades; algoritmes i programes; i un projecte final d'integració FrontEnd/BackEnd. Els participants adquiriran les competències necessàries per treballar com a "júniors" dins l'àmbit de la programació en un curs que es durà a terme del 12 d'abril a l'11 de maig.

Per la seva banda, el curs de Pilot de dron STS, Radiofonista i Dissenyador d'operatives, compta amb 40 hores de competències transversals i d'inserció laboral, 25 hores de formació en TIC i 120 hores per treballar les competències sobre la tecnologia del dron. L'objectiu és capacitar l'alumne per treballar amb aquesta eina, tant tècnicament com legalment, de la manera més segura. La formació es durà a terme del 3 de maig al 18 de juny.

El Programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Terrassa és un projecte d'orientació i integració laboral i educativa per a joves d'entre 16 i 29 anys en situació d'atur. Els joves que compleixen les condicions per accedir al programa reben inicialment un assessorament personalitzat per a definir quin serà l'itinerari formatiu que més s'adapti al seu perfil, en funció també de la demanda del mercat empresarial. Després entren a formar part d'una borsa de treball que es manté actualitzada i amb la qual es dona resposta a les necessitats de contractació de diferents perfils de joves de les empreses de la demarcació.