Castellbisbal

La plantilla de Delmon inicia una vaga indefinida

24.03.2021 | 04:00

Els treballadors de l'empresa Delmon Group Ibérica, de Castellbisbal, dedicada a la fabricació de peces de cautxú per a l'automoció, van començar ahir a la tarda una vaga amb caràcter indefinit per exigir a la direcció que aclareixi el futur de la planta i dels llocs de treball, "davant la situació d'incertesa generada per les notícies que apunten una possible deslocalització de la producció i la consegüent pèrdua d'ocupació que això suposaria", expliquen en un comunicat. CCOO d'Indústria de Catalunya dona suport a la convocatòria de vaga i insisteix a la direcció de Delmon Group Ibérica que...