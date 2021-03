Foto de família dels participants en la trobada organitzada per la Cambra. Foto de família dels participants en la trobada organitzada per la Cambra.

Coordinar l'activitat socioeconòmica entre municipis, clau per a la recuperació

L. M.

24.03.2021 | 04:00

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa creu que fa falta millorar la coordinació de l'activitat socioeconòmica entre municipis i amb les entitats empresarials per poder ser eficients en la recuperació. Així ho va traslladar dilluns la institució en el marc de la trobada que va organitzar a la delegació de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès, per tal d'aprofundir en les necessitats i l'actualitat socioeconòmica dels municipis del territori. En la reunió hi van participar diversos representants de la Cambra, així com Elena Vila, tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç de...