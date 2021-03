Les instal·lacions estan ubicades al Passeig de Can Feu, 7, de Sabadell. Les instal·lacions estan ubicades al Passeig de Can Feu, 7, de Sabadell.

Vallescar obre un nou concessionari Morris Garage (MG)

Redacció

23.03.2021 | 04:00

Vallescar Automoció, un dels principals grups de referència en el sector de l'automoció, fa una nova aposta per la mobilitat sostenible ampliant l'oferta automobilística enfocada a les energies alternatives. Així, el grup uneix forces amb Morris Garage (MG) i obre a Sabadell (al Passeig Can Feu, 7) l'únic punt de venda a la comarca de la marca britànica, especialitzada en vehicles electrificats. La incorporació d'MG a Vallescar Automoció reafirma la clara voluntat del grup per apropar el mercat dels vehicles elèctrics i híbrids endollables al conductor, posant al seu abast una gamma d'automòbils respectuosos amb el medi ambient, reunint tecnologia,...