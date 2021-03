La perruqueria i l'estètica reclamen un IVA del 10%

L. M.

23.03.2021 | 04:00

Una quarantena de professionals del sector de la perruqueria i l'estètica de Terrassa, entre treballadors, empresaris i autònoms, es van concentrar ahir al matí davant l'Ajuntament per reclamar una baixada de l'IVA que s'aplica a la seva activitat del 21% fins al 10%. La protesta va tenir lloc simultàniament en 100 ciutats espanyoles per demanar una vegada més al Govern espanyol, i particularment al PSOE, tornar a l'IVA reduït que els va ser arrabassat l'any 2012. El sector de la imatge personal exigeix als socialistes que compleixin el seu compromís, "considerant que el partit va presentar i defensar l'abril de 2018 una Proposició No de Llei (PNL) reclamant la baixada de l'IVA...