L'Hotel Terrassa Park tanca portes definitivament

23.03.2021 | 14:28

L'Hotel Terrassa Park, ubicat des de fa 20 anys al número 236 de l'avinguda de Santa Eulàlia, abaixa la persiana. Fonts de l'empresa propietària, Nortia Capital Investment Holding, expliquen que se'ls ha acabat el contracte de lloguer de l'immoble i que arran de la situació que atrevessa el sector han decidit no renovar-lo i cessar la seva activitat. La companyia assegura que s'han valorat diverses opcions però que en aquests moments no són viables.

Des del departament de comunicació de l'empresa, comenten que la decisió és molt recent i que tot i que la noticia ja s'ha comunicat a l'equip de treballadors de l'hotel, la gran majoria del qual es trobava actualment en situacio d'ERTO, encara s'està estudiant què passarà amb la vintena de persones que treballaven a l'establiment. Sigui com sigui, fonts de Nortia asseguren que no poden "continuar amb l'equip". Així doncs, el més probable és que ara comencin les negociacions per a un ERO.

Terrassa Park va obrir portes l'any 2001. Actualment disposava de 74 habitacions repartides en tres plantes, i algunes sales de convencions. Així, molts dels clients de l'hotel responien a un perfil corporatiu de nivell mig o alt tot i que l'establiment també acollia particulars. Ara feia gairebé un any que l'hotel estava tancat, encara que en el moment àlgid de la pandèmia va obrir com a hospital temporal d'emergència.

Nortia Capital Investment Holding és també propietària de l'Hotel Don Cándido (situat a la Rambleta del Pare Alegre), que preveu tancar de cara a l'estiu per realitzar una reforma integral i adaptar-se a les últimes tendències del mercat. La intenció és disposar de les últimes tecnologies tant en gestió de reserves com en domòtica i serveis audiovisuals, i poder oferir la organització d'esdeveniments tant presencials com en línia.