BBVA promou l'estalvi energètic amb la nova funcionalitat de la seva app

23.03.2021 | 08:09

La nova funcionalitat de l'app de BBVA ofereix consells per reduir les factures del gas i la llum

BBVA incorpora una nova funcionalitat a la seva aplicació mòbil i ofereix als seus clients consells per fer canvis en el seu habitatge, millorar la seva eficiència energètica i, d'aquesta manera, reduir fins a un 30% les factures de la llum i el gas, com també el seu impacte en el medi ambient. Alberto Guillén, responsable de productes digitals de BBVA a Espanya, ens explica tots aquests nous avantatges.

La nova funcionalitat de l'app de BBVA ajuda a rebaixar les factures de la llum i el gas?

Sí, a partir de la informació del consum dels rebuts d'electricitat i gas –que representen al voltant del 30% de les despeses totals de la llar-, i gràcies a l'analítica de dades, podem conèixer l'estalvi i, properament, la reducció de diòxid de carboni (CO2) que suposaria optar per solucions més eficients a la llar.

A quines solucions es refereix?

Un cop registrat l'habitatge a l'app, per reduir la factura de la llum ens pot suggerir canviar a bombetes LED, substituir els electrodomèstics que tinguin més de deu anys per uns altres de més eficients o canviar les finestres per d'altres que evitin la pèrdua de calor.

I per estalviar en la factura del gas?

Pot recomanar canviar la caldera si aquesta tingués més de deu anys, adquirir un termòstat o canviar les finestres.

Però totes aquestes actuacions tenen un cost...

Sí, però l'aplicació calcula l'estalvi que obtindrà el client si realitza el canvi d'un electrodomèstic com la nevera, que sempre tenim en funcionament, o d'un determinat nombre de bombetes de casa nostra, per exemple. En concret, l'aplicació indica la inversió a realitzar, quan podem recuperar-la, l'estalvi que suposa a llarg termini i també ofereix solucions de finançament.

Tenen quantificat l'estalvi que poden suposar aquests canvis?

Ara per ara un consumidor gasta una mitjana de 1.400 euros l'any en llum i gas, la qual cosa és equivalent a 3.200 quilos de CO2 emesos a l'atmosfera, que són els gasos emesos en un vol Madrid-Tòquio.

Gràcies a aquests consells, l'estalvi anual podria arribar als 400 euros de mitjana.

Què ha de fer el client per accedir a aquesta nova experiència?

Primer de tot ha de tenir el seu habitatge donat d'alta com a patrimoni no financer a l'aplicació de BBVA.

Quan l'immoble estigui ja registrat, podrà accedir directament des de la seva posició global a patrimoni no financer o bé accedir a Valora Cases, clicar a Home Center i navegar per les despeses de llum o gas referents al seu habitatge. Aquí és on el client podrà observar els diferents consells que l'eina li ofereix per poder estalviar mensualment.

Quins altres avantatges ofereix la nova funcionalitat?

Gràcies a l'analítica de dades, també ofereix un resum econòmic sobre quina seria la inversió inicial a realitzar pel client per poder començar a reduir les factures, en quant de temps s'amortitzaria aquesta inversió o quin seria l'estalvi en un o nou anys.

Tenen previst afegir més funcionalitats a l'app?

En els propers mesos s'inclourà una estimació de com es veurien reduïdes les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera si es tenen en compte aquests consells, la qual cosa ajudaria els clients a reduir la seva petjada de carboni. Mitjançant aquesta nova funcionalitat digital, BBVA també ofereix alternatives de finançament personalitzades en funció de les recomanacions derivades dels consums de llum i gas, de forma que al client se li facilita la possibilitat de fer els canvis necessaris en el seu habitatge per tal que sigui més eficient.

Actualment, quin percentatge dels seus clients són digitals?

Avui dia, quasi el 70% dels nostres clients són digitals i tenim una mitjana de 90 milions d'accessos mensuals a la nostra app.