L'Hotel Don Cándido inicia una reforma integral 

20.03.2021 | 04:00

L'Hotel Don Cándido ha anunciat el seu tancament temporal en els pròxims mesos per començar una reforma integral i adaptar l'hotel a les últimes tendències del mercat. L'objectiu és dotar l'establiment d'un nou enfocament i concepte quasi 30 anys després de la inauguració. Amb la renovació, la propietària, Nortia Capital Investment Holding, adaptarà Don Cándido a les noves exigències dels clients. Després de la reforma, l'hotel disposarà de les últimes tecnologies tant en gestió de reserves com en domòtica o serveis audiovisuals, cosa que els permetrà oferir esdeveniments tant presencials com en línia.