Fomentar la competitivitat tecnològica del sector de la salut

Redacció

19.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb els de Castellbisbal i Ripollet, va donar ahir el tret de sortida al nou projecte TecnoTalent Vallès, que pretén fomentar el creixement de les empreses de salut i benestar del territori i impulsar la seva competitivitat tecnològica i digital. La iniciativa s'emmarca dins del programa específic Treball, Talent i Tecnologia del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, que en el cas de Terrassa ha atorgat una subvenció de 380.265,92 euros a l'Ajuntament per al desenvolupament del programa, gestionat per Foment de Terrassa, SA, durant el 2021 i el 2022 (247.172,85 euros corresponents al primer any i 133.093,07 euros al segon). TecnoTalent...