Maite Fibla i Xavier Pont, cofundadors i "managing partners" de Ship2B Ventures. Maite Fibla i Xavier Pont, cofundadors i "managing partners" de Ship2B Ventures.

Banc de Sabadell impulsa un nou fons de "venture capital"

Redacció

18.03.2021 | 04:00

Ship2B Ventures, gestora de "venture capital" especialitzada en la inversió d'impacte, juntament amb la Unió Europea i el Fons Europeu d'Inversions (FEI) i Banc Sabadell, llancen BSocial Impact Fund, un fons d'inversió d'impacte que ja se situa per sobre dels 38 milions d'euros en el seu segon tancament i que preveu superar els 45 milions. El nou fons, que vol ser el major de "venture capital" d'impacte per a "startups" a Espanya, posarà focus en empreses emergents d'impacte que donin resposta a tres grans reptes: la millora de la qualitat de vida de col·lectius vulnerables -com per exemple persones majors, amb discapacitat o amb malalties cròniques-, el canvi...