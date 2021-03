350 mil catalans han rebut algun tipus de prestació l'últim mes ACN 350 mil catalans han rebut algun tipus de prestació l'últim mes

350 mil catalans han rebut algun tipus de prestació l'últim mes

18.03.2021 | 04:00

Més de 350.000 treballadors catalans han rebut algun tipus de prestació social durant l'últim mes per la crisi de la Covid-19. Segons dades facilitades per la delegació del Govern espanyol a Catalunya, les ajudes han beneficiat un total de 298.822 treballadors assalariats i 58.899 autònoms. Durant el febrer, el Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) va repartir ajudes per 447,5 milions d'euros. Des de l'inici de la pandèmia, el SEPE ha invertit gairebé 6.000 milions en prestacions socials a Catalunya, dels quals un 43% correspon al pagament d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Segons les últimes dades del Govern espanyol, a finals de...