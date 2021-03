L'Autcat s'exclama que el Govern central hagi trigat un any a plantejar-se donar ajudes directes. L'Autcat s'exclama que el Govern central hagi trigat un any a plantejar-se donar ajudes directes.

L'Autcat posa en dubte la intenció de l'Estat amb les noves ajudes directes

L. M.

17.03.2021 | 04:00

Davant l'anunci per part del Govern espanyol d'una injecció de 7.000 milions d'euros per a ajudes directes a empreses i treballadors per compte propi, l'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) lamenta tant la "doble mesura de concessió" que deixa fora col·lectius amb forta presència d'autònoms, com la gran quantitat d'aspectes del RDL 05/2021 pendents de definir i que "eternitzaran, un cop més, la recepció efectiva de les ajudes per part de les empreses". "Aquest decret es va publicar dissabte al BOE amb un alt grau d'indefinició en molts aspectes que fa impossible preveure quan arribaran les ajudes a les butxaques de les empreses",...