La vallesana Pekatherm s'introdueix a Turquia La vallesana Pekatherm s'introdueix a Turquia

La vallesana Pekatherm s'introdueix a Turquia

16.03.2021 | 04:00

L'empresa Pekatherm, de Cerdanyola del Vallès, fabricant de productes del que es coneix com a calor tèxtil, dedicats a la cura i el benestar personal, ha arribat a un acord amb un dels principals distribuïdors de Turquia en l'àmbit de la salut per vendre els seus productes a 2.600 farmàcies i 140 ortopèdies i clíniques. En una primera comanda feta aquest 2021, que també proveirà fins a 20 botigues en línia, Pekatherm ha exportat a Turquia cobrellits elèctrics, així com guants, coixins i embenats tèrmics. Per tancar aquest acord, l'empresa ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, depenent del...