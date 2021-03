El Gremi de Transports i Logística, integrat a Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. El Gremi de Transports i Logística, integrat a Cecot, compta actualment amb més de 250 associats.

Els transportistes, molestos amb l'exclusió en els ajuts de l'Estat

L. M.

16.03.2021 | 04:00

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya, adscrit a la patronal vallesana Cecot, va emetre ahir un comunicat per mostrar la sorpresa i indignació entre les empreses i professionals que representa a conseqüència que el transport de mercaderies hagi quedat fora de la línia d'ajudes directes per als autònoms i les empreses dels sectors més afectats per la pandèmia, aprovada divendres passat pel Govern espanyol per import de 7.000 milions d'euros. El Govern ha impulsat aquesta línia per ajudar els diferents sectors econòmics a fer front a les conseqüències de la Covid-19, "amb l'agreujant que no és la primera vegada que s'exclou de les...