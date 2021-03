El treball El treball

El treball

Gabriel Izard

13.03.2021 | 04:00

El futur del treball, preocupa. L'entrada en el món laboral no és fàcil; de fet, no ha estat mai fàcil. Ara menys. Aquesta dificultat i incertesa, augmentada en l'actual situació de crisi sanitària (amb hospitals molt saturats), social (amb decisions polítiques sovint incomprensibles), psicològica (amb el confinament i la distància obligats durant molts mesos) i econòmica (amb molts establiments comercials i empreses trencades per la manca de liquiditat), s'afegeix a la borsa de raons per a la protesta i descontent de la nova onada de joves. Els radicals prenen aquesta insatisfacció per fer molt soroll, amb actes de vandalisme extrem liderats per minories...