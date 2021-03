Les patronals critiquen els ajuts directes per a pimes i autònoms Miriam A. Montesinos / EFE Les patronals critiquen els ajuts directes per a pimes i autònoms

Les patronals critiquen els ajuts directes per a pimes i autònoms

13.03.2021 | 04:00

La patronal catalana Foment del Treball considera que les ajudes directes per a pimes i autònoms aprovades aquest divendres pel Govern representen un avanç, però són "insuficients per a pal·liar la falta de liquiditat del teixit empresarial". El Consell de Ministres ha anunciat la mobilització extraordinària d'11.000 milions d'euros, dels quals 7.000 es destinaran a ajudes directes per als autònoms i les empreses dels sectors més afectats per la pandèmia i els ingressos dels quals hagin caigut més d'un 30% pel que fa al 2019. En un comunicat, la patronal ha expressat la necessitat d'eliminar aquesta última condició "perquè...